Inyección para prevenir el VIH: ¿Sustituye el PrEP? ¿Quita el VIH? ¡Toma nota y comparte!

¿La inyección para prevenir el VIH también lo quita? El infectólogo José Arturo Martínez Orozco explicó los detalles de la inyección para prevenir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), recién llegada a México. Además, aplicó a Mauricio Barcelata y a El Capi la última dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano VPH. ¡Toma nota y comparte!