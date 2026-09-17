Carlos Trejo recuerda la fuerte acusación que Alfredo Adame hizo en su contra tras la muerte de su esposa

Alfredo Adame le contó a Pascal un episodio relacionado con Carlos Trejo que habría marcado el inicio de su conocido enfrentamiento. De acuerdo con la versión que Trejo ha sostenido públicamente, Adame llegó a acusarlo de estar involucrado en el asesinato de su entonces esposo. Trejo siempre ha negado esa acusación y ha señalado que, a partir de ese momento, comenzaron los señalamientos y la difamación en su contra. Según su relato, incluso presentó pruebas con las que buscaba demostrar que lo que se decía sobre él era falso. Ahora, dentro de La Granja VIP, Adame volvió a hablar del tema con Pascal, mientras la historia detrás de su conflicto vuelve a generar conversación.