¿Quién es ‘El Trompas’? Identifican al presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte
Identifican a Francisco Javier ‘N’ como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, la estudiante española de intercambio en la UAEM; esto y otros impactantes casos explicados Con Peras y Manzanas.
Identifican al presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, la estudiante española de intercambio en la UAEM; el incendio en una vivienda de la GAM, los incidentes en Chiapas relacionados con pirotecnia y el automóvil que chocó con una panadería en Naucalpan; todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.