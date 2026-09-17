¿Quién es ‘El Trompas’? Identifican al presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte

Identifican al presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, la estudiante española de intercambio en la UAEM; el incendio en una vivienda de la GAM, los incidentes en Chiapas relacionados con pirotecnia y el automóvil que chocó con una panadería en Naucalpan; todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.