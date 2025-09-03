¿Serán implacables? Ellas completan al cuerpo de jueces de la segunda temporada de La Academia VLA
Nadia se une al cuerpo de jueces de la segunda temporada de La Academia VLA; además, la cantante española Sylvia Pantoja, también será jueza del reality de canto.
TV Azteca
Nadia, quien saltó a la fama tras brillar en La Academia, se une al cuerpo de jueces de la segunda temporada de La Academia VLA. Además, la cantante española Sylvia Pantoja, también será jueza del anhelado reality de canto. ¡No te pierdas el estreno este 12 de septiembre!
Galerías y Notas Azteca UNO