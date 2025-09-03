¿Serán implacables? Ellas completan al cuerpo de jueces de la segunda temporada de La Academia VLA

inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría
Venga La Alegría
TV Azteca

Nadia, quien saltó a la fama tras brillar en La Academia, se une al cuerpo de jueces de la segunda temporada de La Academia VLA. Además, la cantante española Sylvia Pantoja, también será jueza del anhelado reality de canto. ¡No te pierdas el estreno este 12 de septiembre!

