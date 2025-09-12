inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Serán de hierro o de algodón? ¡Ellos son los jueces de La Academia VLA!

Nadia, Kiko Campos y María del Sol, serán los jueces en esta edición de La Academia VLA. ¡Imperdibles e inspiradoras palabras de Viviann Baeza a los participantes!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¡Grandes personalidades! Nadia, Kiko Campos y María del Sol, serán los jueces en esta edición de La Academia VLA. Además, así conocimos a los músicos que acompañarán a los nueve participantes. ¡Imperdibles palabras de Viviann Baeza a los participantes!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×