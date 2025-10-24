"¡Se pasaron de lanza... de mí se acuerdan!”, Emiliano Aguilar ‘revienta’ a los Billboard
Tras su insistencia para asistir a los Billboard, Emiliano Aguilar arremetió contra los organizadores y asegura que fue maltratado y humillado en los premios.
TV Azteca
Después de su insistencia para asistir a los Billboard, Emiliano Aguilar arremetió contra los organizadores y asegura que fue maltratado y humillado. Si bien días antes habría demostrado en redes sociales su alegría por haber sido invitado, por el mismo medio mostró su reciente coraje. Aquí las imágenes.
