"¡Se pasaron de lanza... de mí se acuerdan!”, Emiliano Aguilar ‘revienta’ a los Billboard

Tras su insistencia para asistir a los Billboard, Emiliano Aguilar arremetió contra los organizadores y asegura que fue maltratado y humillado en los premios.

Después de su insistencia para asistir a los Billboard, Emiliano Aguilar arremetió contra los organizadores y asegura que fue maltratado y humillado. Si bien días antes habría demostrado en redes sociales su alegría por haber sido invitado, por el mismo medio mostró su reciente coraje. Aquí las imágenes.

