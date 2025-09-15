Esmeralda Ugalde sufre accidente en Venga La Alegría Fin De Semana. ¿Qué le pasó?
Ismael Zhu golpeó accidentalmente a Esmeralda Ugalde en plena transmisión de Venga La Alegría Fin De Semana.
Este 14 de septiembre, Venga La Alegría Fin De Semana celebró anticipadamente las fiestas patrias con una feria mexicana y diversas dinámicas. Y, aunque el ambiente estuvo buenísimo, Esmeralda Ugalde sufrió un pequeño accidente que afortunadamente solo quedó en susto.
Programa 14 de septiembre 2024 Parte 1 | ¡Nos preparamos para ver al Canelo!
Ismael Zhu golpea por accidente a Esmeralda Ugalde en Venga La Alegría Fin De Semana
En el Reto 60, Esmeralda Ugalde y Agustín Fernández sacaron sus mejores pasos de baile y derrotaron a varias parejas participantes por su resistencia en la pista. Pero, cerca del final de la competencia, el cansancio les ganó.
Justo al momento de nombrar a los vencedores, mientras Agustín, Esmeralda y el chef Ismael Zhu se tomaban de las manos, que la conductora terminó con un golpe accidental. Al alzar la mano rápidamente, Ismael le pegó por accidente a Esmeralda en la mandíbula.
Por ser un impacto leve e inesperado, Esme no se aguantó la carcajada y terminó con un ataque de risa. Agustín e Ismael la acompañaron, después de asegurarse de que la conductora se encontraba bien. Titi Jaques, sin embargo, no se dio cuenta de la situación y se puso a celebrar con los ganadores de la competencia.
Afortunadamente, todo quedó en una anécdota chistosa y un susto. A través de las redes sociales de Venga La Alegría se revivió el momento y los conductores reaccionaron. “Aquí se tiraron mejores golpes”, escribió Ismael Zhu en respuesta a quienes le decían que pegaba mejor que “Canelo” Álvarez. “Casi me tiras los dientes”, dijo Esmeralda Ugalde con emojis de risa.