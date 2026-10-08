¿Jorge Ortiz de Pinedo seguirá utilizando oxígeno? Esto contó el productor sobre su salud
Tras someterse a delicados procedimientos de urgencia en Monterrey, Jorge Ortiz de Pinedo reveló cuál es su verdadero estado de salud. ¡Aquí los detalles!
Jorge Ortiz de Pinedo compartió cuál es su estado de salud a unos meses de haber enfrentado procedimientos de urgencia en Monterrey y habló de su perro de apoyo llamado ‘Rigoleto’, su lomito de compañía. ¡Ojo a lo que reveló sobre el próximo estreno de la obra Tom Sawyer!