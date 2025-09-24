¡Piden justicia! Estudiante del CCH Sur, víctima de bullying, revela detalles del presunto agresor que asesinó a otro estudiante

Tras la reciente tragedia ocurrida en el CCH Sur de la UNAM, Víctor Aldair, víctima de bullying y estudiante del plantel, compartió la versión de varios alumnos sobre el asesinato de otro de sus compañeros. Contó cómo se comportaba el agresor, con quien tomaba algunas clases. Además, en representación a la comunidad estudiantil, pidió a las autoridades universitarias tomar cartas al respecto. Se espera que esta tarde ocurra una marcha al sur de la CDMX.