“Ya no caigo en las provocaciones de Victoria”, Eugenio Derbez declara en medio de un zafarrancho

En medio de un tremendo zafarrancho en el aeropuerto, Eugenio Derbez fue cuestionado por las declaraciones de Victoria Ruffo sobre su paternidad con José Eduardo.

En medio de un tremendo zafarrancho a su llegada al aeropuerto de la CDMX, Eugenio Derbez fue cuestionado por las recientes declaraciones de Victoria Ruffo acerca de su paternidad con José Eduardo. Así reaccionaron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ante la aglomeración de los medios.

