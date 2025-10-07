Influencer pierde la vida a manos de un fan; así lo conoció en línea

El mundo del entretenimiento a nivel internacional se encuentra de luto. Y es que, en las últimas horas, se dio a conocer el terrible asesinato de Yoon Ji-ah, influencer nacida en Corea del Sur que perdió la vida con apenas 20 años de edad luego de ser asesinada por uno de sus fans. Esta es la historia.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Recientemente se dio a conocer una muerte más dentro del mundo digital, ahora tratándose de la influencer asiática Yoon Ji-ah quien partió de este mundo luego de ser asesinada por quien dice que era su fanático. Su cuerpo fue hallado sin vida el pasado 11 de septiembre, aunque fue hasta ahora que se han dado a conocer más detalles al respecto.

¿Cómo fue la muerte de la influencer surcoreana Yoon Hi-ah?

A falta de un anuncio oficial al respecto, se dice que el principal sospechoso de la muerte de esta querida influencer sería un hombre de alrededor de 50 años que responde al nombre de Choi. Según declara el portal MVS Noticias, este sujeto se presentó como un fanático y director de una empresa tecnológica que usaba el alias de “Gato Negro”.

Te puede interesar: ¿Quién fue el famoso reguetonero puertorriqueño que murió?

Choi habría convencido a la influencer de asociarse con él mediante un plan comercial que le ayudaría a tener más seguidores en sus redes; sin embargo, pronto la relación laboral se transformó en abusos y tratos poco razonables de parte de este sujeto, quien aparentemente la asesinó luego de un altercado.

La fuente detalla que cámaras de seguridad captaron cómo esta persona le rogó de rodillas a la influencer para mantener el trato, esto un día antes de la muerte de Yoon Ji-ah. Se sabe, además, que el hombre atravesaba por una fuerte crisis financiera, hecho que pudo ser clave en sus deseos de mantener su relación con la creadora de contenido.

¿La muerte de la influencer se dio a plena luz del día?

Todo habría ocurrido el 11 de septiembre después de una transmisión en vivo de Yoon Ji-ah. MVS reporta que Choi la habría interceptado alrededor de las 15:30 horas para, posteriormente, asfixiarla hasta asesinarla, y colocando su cuerpo en una maleta para transportarlo a una montaña.

@yoonjia102 I can feel that the weather is getting cooler these days! The hot days are passing by😮‍💨 : Actually, I have a harder time in the cold, so I don't know what I'll show you in the winter! Everyone, be careful not to catch a cold! ♬ drinks or coffee - ROSÉ

Cabe mencionar que Yoon Ji-ah se había convertido en una reconocida influencer gracias a su personalidad, carisma y simpatía. De hecho, la creadora de contenido ya contaba con más de 300,000 seguidores en su perfil de TikTok, lo cual habla de la evolución que tuvo en las redes sociales en los últimos años.

