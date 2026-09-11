EXCLUSIVA: Claudia Lizaldi revela que terminó su relación con Pedro Moctezuma
Claudia Lizaldi confiesa en exclusiva para Venga La Alegría que su relación con Pedro Moctezuma ha llegado a su fin, pero ¿dejó puntos suspensivos?
Hace un par de semanas se empezó a rumorear sobre la ruptura entre Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma; sin embargo, fue hasta hoy que la conductora de MasterChef confirmó dicha noticia y habló ante las cámaras sobre su estado actual, se encuentra bien, tranquila y observando.