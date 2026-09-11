¿Se puede hacer “Brujería” a una persona con solo tocar su cabello? Esto dice un especialista en el tema
En los primeros días de La Granja VIP ha surgido una polémica en torno a Niurka, pues se han hecho comentarios dentro del reality sobre que ella les toca el cabello a sus compañeros con la intención de hacer “brujería”.
Niurka ha hablado abiertamente que ella práctica la Santería y el día de hoy nos acompañó un Sacerdote Yoruba, especialista en esta religión y nos habló sobre si “agarrar o acariciar el cabello” tiene una intención mala, dale play y entérate de todo lo que dijo.