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¡Tensión en La Granja VIP! Ya no hay huevos ni leche y la escasez podría poner a prueba a los Granjeros (VIDEO)

Conforme pasan los días, los Granjeros están dándose cuenta de la importancia de saber administrar los insumos si no quieren que el caos empiece.

En el día 5 de La Granja VIP Segunda Temporada, ya empezaron los primeros problemas por la comida. Y es que a pesar de que los Granjeros tenían toda la intención de administrarse, las cosas no les salieron bien y para el desayuno ya no tenían ni leche ni huevos suficientes, por lo que tuvieron que tomar otros productos para que todos alcanzaran, aunque a Kenny no le pareció tan buena idea y se quejó de que comerían muy simple.

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