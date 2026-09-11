¡Tensión en La Granja VIP! Ya no hay huevos ni leche y la escasez podría poner a prueba a los Granjeros (VIDEO)

En el día 5 de La Granja VIP Segunda Temporada, ya empezaron los primeros problemas por la comida. Y es que a pesar de que los Granjeros tenían toda la intención de administrarse, las cosas no les salieron bien y para el desayuno ya no tenían ni leche ni huevos suficientes, por lo que tuvieron que tomar otros productos para que todos alcanzaran, aunque a Kenny no le pareció tan buena idea y se quejó de que comerían muy simple.