¿Qué se debe hacer en caso de sufrir una quemadura por pirotecnia? Paso a paso para atender la emergencia
El uso de la pirotecnia podría causar accidentes fatales; especialista nos explica paso a paso de lo que se debe hacer ante una quemadura.
¿Qué hacer y qué no debes de hacer si sufres una quemadura por pirotecnia? Debes actuar con cautela; sin embargo, debes de ser rápido para poder llevar a la víctima a un hospital, pero antes debes de seguir pasos específicos para ir atendiendo la herida previo a llegar con un médico.