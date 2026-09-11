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¿Qué se debe hacer en caso de sufrir una quemadura por pirotecnia? Paso a paso para atender la emergencia

El uso de la pirotecnia podría causar accidentes fatales; especialista nos explica paso a paso de lo que se debe hacer ante una quemadura.

¿Qué hacer y qué no debes de hacer si sufres una quemadura por pirotecnia? Debes actuar con cautela; sin embargo, debes de ser rápido para poder llevar a la víctima a un hospital, pero antes debes de seguir pasos específicos para ir atendiendo la herida previo a llegar con un médico.

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