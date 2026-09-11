Alfredo Adame RECHAZA la oportunidad que busca Carlos Trejo para tener una reconciliación
Dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, Carlos Trejo “El Cazafantasmas”, ha hablado varias veces sobre la oportunidad de reconciliarse con Alfredo Adame, pero esto dijo el crítico especialista.
El “Golden Boy” da tres eficientes consejos para los Granjeros de esta temporada de La Granja VIP y habla sobre el gran éxito que ha tenido el reality, agradeciendo la oportunidad de ser el crítico especial de la temporada.