“Las niñas de 15 años estaban quedadas”, Exgaribaldi opina sobre Luis de Llano y Sasha Sokol

Charly López, exintegrante de Garibaldi, compartió polémicas declaraciones y fijó su postura sobre la relación que mantuvo Luis de Llano con Sasha Sokol, el caso que llegó a los tribunales en 2022. Finalmente, el exgaribaldi reiteró su respeto hacia Sasha, aunque dejó claro que su opinión está basada en las experiencias que vivió al lado de ambos.