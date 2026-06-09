“Las niñas de 15 años estaban quedadas”, Exgaribaldi opina sobre Luis de Llano y Sasha Sokol
El exgaribaldi Charly López compartió su visión sobre la relación que mantuvieron Luis de Llano y Sasha Sokol; aclaró que su opinión se basa en lo que vivió con ambos.
Charly López, exintegrante de Garibaldi, compartió polémicas declaraciones y fijó su postura sobre la relación que mantuvo Luis de Llano con Sasha Sokol, el caso que llegó a los tribunales en 2022. Finalmente, el exgaribaldi reiteró su respeto hacia Sasha, aunque dejó claro que su opinión está basada en las experiencias que vivió al lado de ambos.