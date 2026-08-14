¡Regaño de Sergio Sepúlveda con punto doble y beneficio en el Sin Palabras!

Luego de una breve llamada de atención de Sergio Sepúlveda, el Favorito se presentó en el Sin Palabras presumiendo sus victorias a lo largo de la semana, pero no contaban con el punto doble que disputarían con el Pueblo. ¿Quién para quedarse con la victoria semanal del mejor juego del mundo mundial? ¡Revive todas las emociones del 14 de agosto 2026!