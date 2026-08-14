¡Antes del abandono de Sebastián, Azalia arremetió en su contra en Survivor México La Reliquia en Llamas!

Shada encaró a Sebastián al descubrir que su papiro terminó en su mochila; Azalia, Julio y Abel, arremetieron contra Sebastián por sus actitudes en la competición; y Sebastián fue acusado de dejarse perder y abandonó Survivor México La Reliquia en Llamas. ¡Revive los mejores momentos del 13 de agosto 2026!