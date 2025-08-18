inklusion logo Sitio accesible
Exnovia de Christian Nodal rompe el silencio y habla de cómo ‘opera’ el cantante en sus relaciones

Lisa Fernanda Macías, quien habría sido novia de Christian Nodal durante la preparatoria, alzó la voz y habló fuerte de las relaciones del cantante de regional mexicano.

Lisa Fernanda Macías, quien habría sido novia de Christian Nodal durante la preparatoria, alzó la voz y habló fuerte del cantante regional mexicano. Entre otras cosas, asegura que Nodal siempre ha tenido el mismo ‘modus operandi’ en cuanto a sus relaciones amorosas se refiere.

