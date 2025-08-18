Las Fiestas de Octubre 2025 regresan a la ciudad de Guadalajara, un evento cultural donde todos podrán disfrutar de una auténtica celebración, además de contar con presentaciones en vivo de tus cantantes favoritos, una celebración que nunca pasa desapercibida.

Para que no dejes pasar la oportunidad de asistir, te detallaremos cómo puedes conseguir tus boletos. No te pierdas ningún detalle sobre las entradas, costos y las celebridades que estarán presentes, para que te unas a la enorme feria.

¿Qué cantantes se presentarán en las Fiestas de Octubre 2025?

Del 3 de octubre al 3 de noviembre, serán fechas clave para las Fiestas de Octubre 2025, por lo que no debes dejar pasar la oportunidad para ver a tus cantantes favoritos. En su edición número 60, ya se tiene la lista de los cantantes que participarán:

Sebastián Yatra: 3 de octubre

Zoé: 3 de octubre

Caifanes: 10 de octubre

Natalia Jiménez: 11 de octubre

Enjambre: 14 de octubre

Los Ángeles Azules: 15 de octubre

DLD y Kinky: 16 de octubre

Ha*ash y Kaia Lana: 17 de octubre

Morat: 22 de octubre

Joaquín Meina, Los Esquivel e YNG Lvcas: 24 de octubre

Carlos Vives: 28 de octubre

María José: 2 de noviembre

¿Cómo conseguir boletos para las Fiestas de Octubre 2025?

No olvidemos que las entradas para los conciertos de las Fiestas de Octubre 2025, son completamente gratis al adquirir el boleto general para el evento; sin embargo, hay secciones VIP que tienen un costo extra, siendo alternativas más cómodas para ver a tus artistas favoritos.

No dejes pasar mucho tiempo para conseguir los boletos con espacios preferentes, puesto que ya se están acabando, para ZOE y Morat ya se agotaron. Así puedes obtener tus entradas preferenciales:

Entra al portal de Ticketmaster e ingresa a tu cuenta. Busca el concierto al que deseas acceder Selecciona la zona y el número de entradas. Realiza la forma de pago.

Los tickets tienen precios que oscilan desde los 400 hasta los 2 mil 500 pesos, así no dejes pasar mucho tiempo. Además, no te desanimes, porque ya se anunció que el 30 de agosto se notificarán más artistas que participarán.