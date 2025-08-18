Qué dice la psicología de la gente que nunca recuerda sus sueños: es algo sobre la salud mental

Los sueños siempre han sido considerados una ventana al inconsciente, ya que en ellos pueden aparecer nuestras emociones más profundas, preocupaciones y hasta deseos ocultos. Muchas veces, según indica la Psicología, reflejan el estado de ánimo que estamos atravesando y se convierten en una pista sobre lo que sentimos, incluso cuando no somos del todo conscientes de ello durante el día.

Por otro lado, también existen señales relacionadas con los sueños que pueden decir mucho sobre nosotros. Un ejemplo es el hecho de no recordarlos. Aunque pueda parecer algo sin importancia, este detalle puede estar vinculado con nuestros niveles de descanso, el estrés acumulado o incluso con la manera en que estamos gestionando nuestras emociones.

Fuente: Canva

Qué significa que no puedas recordar tus sueños

Los sueños son producto de la intensa actividad cerebral durante el sueño REM, pero justo en esa etapa, las áreas responsables de la memoria están “apagadas”, lo que impide retener lo soñado, según indica la BBC.

Además, despertarte de manera abrupta interrumpe el proceso natural de consolidación. En cambio, si ya tienes interés en tus sueños, duermes bien y te despiertas suavemente tras un sueño vívido, es más probable que conserves ese recuerdo.

Sin embargo, hay otros factores que pueden contribuir a no recordar los sueños.

