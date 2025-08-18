Joven intenta reconquistar a su ex con flores El Patrón y fracasa: VIDEO

Uno de los conceptos más conocidos por los usuarios de redes sociales de los últimos años reconoce los detalles hechos por El Patrón. Generalmente esto provoca que se vivan momentos lindos, pues son entregas de flores hechas para novias, novios, madres e hijas. Sin embargo, un joven sufrió una desafortunado experiencia que se registró en video. A continuación la historia.

Te puede interesar - Joven mexicano dejó Harvard para irse con su novia.

Joven se entera que su ex novia ya lo olvidó al querer reconquistarla

En las horas recientes uno de los momentos más virales del fin de semana pasado se concretó cuando El Patrón de Monterrey subió el video del caso específico de un joven que hizo un detalle especial para su ex novia. La intención de este enamorado era reconquistar a su antigua pareja… pero se enteró que dicha joven ya tenía nuevo novio.

En el video subido en la cuenta de TikTok no se explica cuánto tiempo llevaban sin ser novios, pero el muchacho indicó que llevaban cerca de dos semanas sin hablar. Ante eso, se preparó el detalle, sin embargo la mujer que graba el video dijo: “Dice que no se puede hacer la entrega porque ahí está su pareja, con su pareja”.

¿El Patrón quiso monetizar con la desgracia de este joven?

Muchos de los comentarios en contra de los creadores de contenido es que solamente les importa monetizar. Ante eso, el video publicado precisamente realiza la aclaración de que el joven rechazado dio la autorización de publicar el contenido. Lamentablemente para los usuarios de TikTok, no hay más explicación del caso, salvo lo registrado en los dos videos ya subidos a la cuenta oficial de estas entregas.

¿Cuánto cuesta contratar los servicios de flores El Patrón?

Aunque lo ideal es cotizar directamente con los contactos de este servicio en las redes sociales y la web de El Patrón, se calcula que (dependiendo del tamaño del ramo) los precios van desde los 1350 pesos… hasta los 2000. Esto en la tarifa manejada en Monterrey, Nuevo León.

Seguir leyendo - ¿Qué dijo esta ex novia de Christian Nodal que lo dejó mal parado?