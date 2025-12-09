inklusion logo Sitio accesible
"¡Aquí estoy para enfrentar lo que quieran!”, Fabiola Campomanes rompe en llanto tras salir de La Granja VIP

Fabiola Campomanes rompió en llanto, alzó la voz y envió un certero mensaje a sus detractores: “les contesto lo que se les dé la gana, pero cuiden sus palabras”.

Fabiola Campomanes reveló cuál fue su mejor y peor momento, habló de las traiciones dentro de la casa y del cacaraqueo. Además, rompiendo en llanto, alzó la voz y envió un certero mensaje a sus detractores: “les contesto lo que se les dé la gana, pero cuiden sus palabras”.

