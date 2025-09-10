¡Los famosos aprovecharon una fiesta mexicana para soltar algunas primicias!
Una reconocida revista celebró su fiesta mexicana, donde varias celebridades aprovecharon el escaparate para soltar algunas primicias: Lis Vega habló de la polémica del vestido de Dulce, Rosalba Ortiz habló del distanciamiento con su hija Geraldine Bazán y Norma Lazareno habló de la herencia de Silvia Pinal. Además, Nacho Casano anticipó que está listo para participar en La Academia VLA.
