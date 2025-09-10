¡Los famosos aprovecharon una fiesta mexicana para soltar algunas primicias!

inklusion logo Sitio accesible
Una reconocida revista celebró su fiesta mexicana, donde varias celebridades aprovecharon el escaparate para soltar algunas primicias: Lis Vega habló de la polémica del vestido de Dulce, Rosalba Ortiz habló del distanciamiento con su hija Geraldine Bazán y Norma Lazareno habló de la herencia de Silvia Pinal. Además, Nacho Casano anticipó que está listo para participar en La Academia VLA.

