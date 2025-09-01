inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Me enamoré como una loca!”, Ferka rompió el silencio y reveló que terminó con Jorge Losa, quien también dio su versión

Mientras Ferka confirmó en Venga La Alegría Fin de Semana que su relación con Jorge Losa ha terminado, Jorge Losa también compartió su versión en redes sociales. ¿Lograrán continuar con su amistad?

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mientras Ferka confirmó en Venga La Alegría Fin de Semana que su relación con Jorge Losa ha terminado, Jorge Losa también compartió su versión en redes sociales. ¿Lograrán continuar con su amistad?

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×