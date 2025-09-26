inklusion logo Sitio accesible
¡Subieron la temperatura con tremendo beso! Fernanda Ostos y Martín Quezada cantaron “Hoy Tengo Ganas de Ti” en La Academia VLA

¡El amor está en el aire! Fernanda Ostos y Martín Quezada cantaron “Hoy Tengo Ganas de Ti” y sellaron su participación con tremendo beso en La Academia VLA.

TV Azteca

Derrochando pasión y llenado de ‘miel’ el foro, Fernanda Ostos y Martín Quezada cantaron “Hoy Tengo Ganas de Ti” en La Academia VLA. Además de la apasionada interpretación, los participantes dejaron claro el romance que existe entre ellos sellando su participación con un beso.

