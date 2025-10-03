¿Crecerá el elenco? ¡Perfume de Gardenia cumple 100 representaciones!
Perfume de Gardenia develó placa en Chihuahua: Aracely Arámbula dedicó la función a su familia, Laura León agradeció por el cariño y Maribel Guardia reveló tremenda noticia.
Luego de cumplir 100 representaciones, Perfume de Gardenia develó placa en Chihuahua. Mientras Aracely Arámbula dedicó la inolvidable función a su familia, Maribel Guardia reveló que le ofrecieron integrarse para la gira por Estados Unidos. Por su parte, Laura León agradeció el cariño del público.
