inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Crecerá el elenco? ¡Perfume de Gardenia cumple 100 representaciones!

Perfume de Gardenia develó placa en Chihuahua: Aracely Arámbula dedicó la función a su familia, Laura León agradeció por el cariño y Maribel Guardia reveló tremenda noticia.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de cumplir 100 representaciones, Perfume de Gardenia develó placa en Chihuahua. Mientras Aracely Arámbula dedicó la inolvidable función a su familia, Maribel Guardia reveló que le ofrecieron integrarse para la gira por Estados Unidos. Por su parte, Laura León agradeció el cariño del público.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×