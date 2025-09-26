Video Viral: ¿Quién es el músico colombiano que apareció en Perú tras más de dos años desaparecido?

¿Quién diría que grabar un selfie podría ayudar a encontrar a un hombre desaparecido? Así es, esta es la noticia que ha dado la vuelta al mundo y que sobre todo sacude a Colombia y Perú: un hombre que llevaba más de dos años desaparecido fue encontrado de la forma más inesperada. Se trata de Diego Londoño un reconocido filósofo y músico colombiano de 41 años, cuyo paradero fue confirmado gracias a un video viral de TikTok que subió la empresaria e influencer ecuatoriana Amy Solano en TikTok.

Reconocido músico colombiano aparece después de años de desaparecido en un video viral

El curioso encuentro ocurrió en la ciudad de Chiclayo, Perú. En un principio la influencer subió el video como algo curioso que le pasó. Lo que ella no esperaba es que, luego de esto, comenzaría a recibir mensajes de gente que reconocía a la persona sin hogar que aparecía en su video. Varios ciudadanos comenzaron a asegurar haber visto a Londoño en la localidad de Máncora. Tras una primera búsqueda sin éxito, el 25 de septiembre finalmente llegó la confirmación: el artista fue localizado y puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En declaraciones a medios, Solano afirmó: “No existe ningún tipo de detención donde la Policía lo puede privar de su libertad. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para que acceda a la frontera, donde lo puedo esperar y puedo hacer mucho cuando esté aquí en el país”.

Crédito: Amy Solano IG / @amysolanog

Por el momento se sabe que la familia ya está al pendiente y se mantiene en contacto con la policía de Perú.

Diego Londoño: Más de dos años sin rastro

Durante más de 24 meses, la familia de Londoño enfrentó incertidumbre tras su desaparición, continuamente recibiendo reportes aislados de supuestos avistamientos del artista en distintas ciudades de América Latina. La angustia aumentó al conocerse que el músico había sido diagnosticado con demencia senil, una condición que afecta su memoria y lo hizo especialmente vulnerable.

Antes de su desaparición, Londoño participaba activamente en la escena cultural y académica de Colombia. Su ausencia fue un golpe duro para familiares y amigos, que nunca dejaron de pedir apoyo a las autoridades para dar con su paradero.

Un caso que despierta preguntas

El alivio de la familia y amigos de Diego Lodoño ha llegado, sin embargo, varias preguntas surgen a raíz de esta historia, pues el hombre emprendió un viaje con todo y la condición que padece: ¿cómo sobrevivió durante tanto tiempo?, ¿qué lugares recorrió en su travesía por América Latina?, ¿y qué papel jugó su condición en su desaparición?

Esperemos que pronto se reúna con sus familiares.

