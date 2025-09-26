Quién es María Salazar, la guapa nueva novia de Santa Fe Klan que presumió en una tierna FOTO

En medio de rumores, teorías y especulaciones sobre su vida sentimental, Santa Fe Klan decidió hablar... pero no con palabras, sino con una imagen. El cantante de rap originario de Guanajuato compartió en sus historias de Instagram una fotografía que ha dado mucho de qué hablar, pues aparece abrazando con ternura a una chica de rostro dulce y mirada relajada. Se trata de María Salazar.

La publicación fue acompañada por la canción “Los chismes”, de Chalino Sánchez, y aunque no escribió nada más, bastó un emoji de corazón negro en la descripción para desatar cientos de reacciones.

Lo que parecía solo un rumor en redes, tomó fuerza con esa imagen que el propio Ángel Quezada decidió mostrar públicamente. Pero, ¿quién es María Salazar?

Hasta ahora, se sabe muy poco sobre María Salazar. Su perfil en redes es privado, no pertenece al medio artístico y, según algunos usuarios, ha sido vista en más de una ocasión acompañando a Santa Fe Klan en eventos recientes.

Canva María Salazar, la supuesta nueva novia de Santa Fe Klan, en Instagram

No parece estar interesada en la exposición pública, lo cual ha generado aún más curiosidad entre fans que intentan saber más sobre esta joven que, al parecer, ha conquistado el corazón del intérprete de “Así soy”.

¿Qué dijo María Salazar en la foto con Santa Fe Klan?

Poco después de que el cantante subiera la imagen, la joven que aparece con él —y que responde al nombre de María Salazar— escribió en los comentarios: “Loveu bebé”, acompañado de un emoji de corazón flechado.

Instagram/Santa Fe Klan María Salazar es la chica que aparece junto a Santa Fe Klan en Instagram

Aunque todavía no hay confirmación directa ni declaración oficial, este gesto fue suficiente para que seguidores y medios comenzaran a hablar de un nuevo romance en la vida del rapero, quien hace apenas unos meses había compartido que estaba enfocado en su música y su hijo, fruto de una relación anterior.

Santa Fe Klan ha sido muy reservado con su vida personal desde su separación con la influencer Maya Nazor, madre de su hijo Luka. Si bien en varias entrevistas ha dicho que su prioridad es su carrera y la paternidad, no ha cerrado las puertas al amor.

Esta reciente fotografía ha sido interpretada por muchos como una forma sutil, pero contundente, de confirmar que el rapero mexicano está en una nueva etapa.

¿Por qué generó polémica la nueva foto de Santa Fe Klan con su novia?

Santa Fe Klan desató controversia tras publicar una fotografía con María Salazar en el Callejón del Beso de Guanajuato, el mismo sitio donde años atrás posó con su exnovia Maya Nazor, madre de su hijo. La imagen actual recrea casi por completo aquella postal: misma pose, mismo encuadre y gesto romántico similar.

Instagram/Santa Fe Klan Critican a Santa Fe Klan por recrear con su nueva novia antigua foto con su

En redes sociales, las comparaciones no tardaron en aparecer, generando opiniones divididas. Mientras algunos señalaron el gesto como insensible, otros defendieron su derecho a rehacer su vida sin dar explicaciones. Aunque el rapero no ha comentado nada al respecto, su publicación volvió a colocarlo en el centro de la conversación mediática.