El Tigrillo Palma está de luto; esta fue la inesperada muerte que sufrió

Bucear en las redes sociales puede servir para entretenernos pero también para conocer lamentables noticias que hunden en dolor a muchas personas. En esta oportunidad, fue El Tigrillo Palma quien utilizó las plataformas digitales para informar la muerte del hijo de uno de los integrantes de la agrupación musical.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Como toda muerte, el dolor invade el pecho de quienes forman parte de El Tigrillo Palma y se convierte en un dolor compartido por todos aquellos seguidores fieles de los artistas. Las muestras de dolor y acompañamiento se multiplican en las redes sociales.

¿Qué muerte confirmó El Tigrillo Palma?

Fue a través de redes sociales como Facebook e Instagram que El Tigrillo Palma compartió la triste noticia del fallecimiento del hijo de uno de los integrantes de la agrupación musical. En la fotografía compartida se puede ver el rostro del joven y un mensaje de despedida.

“Jesús Angel Cardenas Valdez 24-09-2025, Dios te reciba en su reino, te dé el descanso eterno y la pronta resignación a tu familia y amigos. Ahora estás donde todas las tardes son de triunfo y gloria”, reza el posteo realizado por El Tigrillo Palma.

¿Cómo compartió su dolor El Tigrillo Palma?

La publicación de El Tigrillo Palma fue realizada en la noche de este jueves 25 de septiembre y en cuestión de minutos comenzó a recibir likes de acompañamiento y comentarios de apoyo. La agrupación brindó un poco más de detalles sobre quién era el joven a quien despedía con profundo dolor.

“Hoy el equipo de EL TIGRILLO PALMA se encuentra de luto. El día de ayer lamentablemente perdió la vida Jesús Cárdenas, hijo de mi compadre y amigo POLO quien es segunda voz y requinto del equipo. Mi más sentido pésame tanto para él, para su familia y amigos. Dios lo tenga en su santa gloria. Buenas noches para todos”, expresó El Tigrillo Palma demostrando un profundo dolor que ahora es compartido por quienes siguen a la formación de música regional mexicana.