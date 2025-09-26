Imelda Tuñón es eliminada en la semifinal de La Academia VLA y un participante se retira de la competencia

La semifinal de La Academia VLA esta que arde, pues los participantes no han dejado de preparase ni un segundo para dar todo el escenario y demostrar que pueden con cualquier reto, pero como en cualquier competencia, siempre hay quienes no llegan a la gran final. Este viernes, Imelda Tuñón se convirtió en la segunda eliminada de La Academia VLA y así fue su emotiva despedida del reality.

Imelda Tuñón, segunda eliminada de La Academia VLA

La participación de Imelda Tuñon no es nueva en este reality, ya que también participó en la primera temporada de La Academia VLA y en esta ocasión regresó para demostrar que puede con todo. En el primer concierto, Ime nos regaló una gran interpretación de la canción “Loca”, de Ana Bárbara, y no obtuvo las mejores calificaciones por parte del jurado, por lo que quedó nominada.

En el segundo concierto, Imelda cantó el tema “Con otra” de la argentina, Cazzu, y lamentablemente también quedó nominada junto con el padre José de Jesús y Daniela Parra.

En este tercer concierto el reto fue de duetos, por lo que Imelda se unió con el padre José de Jesús para entonar “Tu sangre en mi cuerpo”, y ambos comentaron que fue muy difícil este reto, ya que ninguno de los dos conocía la canción. Posterior a escucharlos, se dio a conocer que Imelda Tuñón es la segunda eliminada de La Academia VLA.

Marcos Valdés abandona La Academia VLA

La Academia VLA nos puso con los nervios de punta al escuchar que Marcos Valdés quería cederle su lugar a Daniela Parra, quien se encontraba nominada y con posibilidades de ser eliminada el día de hoy.

El momento se tornó tenso, ya que los críticos le llamaron la atención a Marcos, pues aseguraron que no debió haber hecho ese comentario, pues cualquier persona hubiese deseado estar en el escenario de La Academia VLA. Después de varias consultas con la producción y los críticos, se llegó a una decisión.

Para poder salvar a Daniela Parra, Marcos Valdés tuvo que ser eliminado automáticamente de la competencia y solo así ella quedaba inmune, por lo que la eliminación siguió en pie entre Imelda Tuñón y el padre José de Jesús y como comentamos anteriormente, Ime fue la celebridad que abandonó la competencia por decisión del público.

La decisión de Marcos Valdés tuvo un gran objetivo y no solo es que Daniela siga en la competencia, sino que quiere apoyarla para que cumpla sus sueños y, por supuesto, que ella pueda seguir apoyando a su papá, quien se encuentra pasando una difícil situación.