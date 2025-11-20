inklusion logo Sitio accesible
¿Es inocente? La FGR emite un comunicado sobre Christian Nodal y la presunta falsificación de firmas

Tras las recientes declaraciones de Christian Nodal sobre su audiencia sobre la presunta falsificación de firmas, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado.

Tras las recientes declaraciones de Christian Nodal sobre su audiencia sobre la presunta falsificación de firmas ante Universal, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado para aclarar que sigue la investigación por la vía civil para determinar su culpabilidad.

