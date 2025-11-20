La playa mexicana que está muy cerca de Guadalajara y es ideal para cenar en Fin de Año frente al mar

El territorio mexicano es dueño de paisajes sublimes y sitios que albergan aguas cristalinas en entornos totalmente paradisíacos. Así es el caso de una playa que encuentra en el estado de Nayarit.

Conoce la playa que queda cerca de Guadalajara y destaca por su entorno festivo para las fiestas decembrinas. El lugar es perfecto para una cena frente al mar. Esto es lo que tienes que saber de Punta Mita.

Punta Mita: la playa de Nayarit que es perfecta para despedir el 2025 cenando frente al mar

Punta Mita es un complejo residencial que se encuentra en la Bahía de Banderas en el estado de Nayarit. En esta región del país, ya comenzaron los preparativos para pasar las fiestas de fin de año en Pacífico Beach Club y El Surf Club: sitios que ofrecen menús especiales para compartir en familia.

Durante todo diciembre, la región se llena de música y alegría con noches de karaoke, ritmos latinos y funciones de cine bajo las estrellas. Además, la región es testigo de la liberación de tortugas.

¿Qué actividades se pueden hacer en Punta Mita de Nayarit?

Punta Mita es una de las pocas regiones que ofrece una cena especial frente al mar en Pacífico Beach Club. Además, también brinda la posibilidad de pasar una inolvidable denominada White Nights en Kupuri Beach Club. Este evento reúne varias estaciones gourmet y música en vivo en la playa.

En esta playa de Nayarit se pueden visitar las Islas Marietas (Reserva de la Biósfera declaradas por la UNESCO), pero también se puede acudir a la Playa Escondida (Playa del Amor): un sitio mágico fotografiado por miles de turistas nacionales e internacionales que acceden a través de un túnel rocoso.

Sin embargo, Punta Mita también ofrece la posibilidad de realizar las siguientes actividades:

Snorkel

Senderismo

Pesca deportivas

Kayak

Paddleboard

Exploración de cuevas.

Avistamiento de ballenas jorobadas (entre diciembre y marzo)

Golf (campos de alto nivel como el Pacifico Course, diseñado por Jack Nicklaus)

Disfrutar la gastronomía local: mariscos frescos, ceviche y pescado zarandeado.

¿Cómo llegar a Punta Mita desde el centro de Guadalajara?

Punta Mita se encuentra a casi 300 km del centro de Guadalajara, estado de Jalisco. Recorrer esa distancia en carro demora aproximadamente 3 horas y media, dependiendo del estado del tráfico y la velocidad de conducción elegida.

La ruta para llegar se traduce en Autop. Guadalajara - Tepic/Lib. Nogales/México 15D y Autop. Guadalajara - Puerto Vallarta/México 200D. Cabe mencionar que Punta Mita se encuentra también a 1 hora de Puerto Vallarta.