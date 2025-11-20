Elektra tiene ‘casi regalada’ esta pantallota Hisense UHD 4K con mejora de imagen para ver series y películas

Aunque el Buen Fin de Elektra ya terminó , todavía sigue El Mejor Fin con descuentos en varios productos, y uno de ellos es esta pantalla Hisense UHD 4K que está “casi regalada” y se puede pagar a semanas.

¿Cuál es la pantalla Hisense que Elektra tiene barato por El Mejor Fin?

La pantalla Hisense es la de 55 pulgadas modelo 55A65NV que tiene tecnologia UHD 4k con mejora en la imagen, que hace un tipo cine en todas las series y películas que pones en plataformas de streaming.

(EPECIAL) La pantalla Hisense de 55 pulgadas se puede pagar a MSI en Elektra.

De acuerdo con la descripción del producto, esta pantalla tiene lo último en tecnología , incluyendo el sonido y un sistema VIDAA U, que permite tener muchas aplicaciones sin que se trabe.

Cuenta con entrada USB y HDMI para que puedas conectar tu celular o laptop y así ampliar la manera en la que ves contenido en redes sociales. Y le puedes poner un soporte de pantallas para colgarla en la pared.

Para que lo consideres, esta pantalla tiene las siguientes medidas:

Ancho: 123.4 cm.

123.4 cm. Alto de pantalla con soporte: 75.2 cm

75.2 cm Profundidad con soporte: 29.8 cm.

29.8 cm. Profundidad sin soporte: 7.2 cm.

(ESPECIAL) Estas son las medidas de la pantalla Hisense de 55 pulgadas.

¿Cuál es el precio de la pantalla Hisense de 55 pulgadas en Elektra?

La pantalla Hisense de 55 pulgadas tiene un costo de solo $6,499 pesos en Elektra, con un precio original de $10,299 pesos, lo que significa que tuvo un descuento de casi 4 mil pesos.

(ESPECIAL) Este es el precio final de la pantalla en oferta.

Además, es posible comprarla en hasta 12 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes, y si no tienes tarjetas, no te preocupes, porque también tiene la opción de Préstamo Elektra, que ter permite pagar solo $103 pesitos en 102 semanas, haciendo más ligera tu compra.

Además de esta pantalla, Elektra tiene otras opciones en oferta por El Mejor Fin, de marcas como LG y Samsung, y también en motos, perfumes y más Así que, si te falta algo para la casa, este es el momento indicado para aprovechar las rebajas. No dejes que te gane el tiempo.