¿Las mujeres prefieren a los chicos buenos o a los malos?
Este domingo 10 de agosto, “Benditas Mujeres” llegó con otro tema muy debatible sobre si prefieren a los chicos buenos o a los malos.
Las chicas opinaron sobre qué tipo de hombres prefieren y sus respuestas nos dejaron impactados.
¿Los chicos “malos” son atractivos y los chicos buenos tienden a aburrir a las mujeres?
Hay quienes asocian al “chico malo” con lo rebelde, con lo impredecible, aunque la mayoría de estas historias son del pasado.
