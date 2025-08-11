inklusion logo Sitio accesible
¿Las mujeres prefieren a los chicos buenos o a los malos?

Este domingo 10 de agosto, “Benditas Mujeres” llegó con otro tema muy debatible sobre si prefieren a los chicos buenos o a los malos.

Las chicas opinaron sobre qué tipo de hombres prefieren y sus respuestas nos dejaron impactados.

¿Los chicos “malos” son atractivos y los chicos buenos tienden a aburrir a las mujeres?

Hay quienes asocian al “chico malo” con lo rebelde, con lo impredecible, aunque la mayoría de estas historias son del pasado.

