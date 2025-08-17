Programa 17 de agosto 2025 Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

Las imperdibles NotiCreas, las noticias que no sabías que necesitabas ni que existían; los últimos detalles del Supernova Strikers y jugamos ContraReloj. Ismael Zhu preparó unas imperdibles tostadas de fideo seco y aprendimos cómo protegernos de los hackers.

Además, jugamos el Reto 60 y en Sin Filtro, comentamos el reciente y violento escándalo de Natanael Cano y retomamos otros casos de famosos que han sucumbido ante la ira.