Programa 17 de agosto 2025 Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana
Las NotiCreas, los últimos detalles del Supernova Strikers y la receta de Ismael Zhu. Además, aprendimos a protegernos de los hackers, jugamos el Reto 60 y mucho más.
TV Azteca
Además, jugamos el Reto 60 y en Sin Filtro, comentamos el reciente y violento escándalo de Natanael Cano y retomamos otros casos de famosos que han sucumbido ante la ira.
