Programa 17 de agosto 2025 Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Las Benditas Mujeres terminaron con el debate y revelaron cuánto tiempo debe pasar entre una relación y otra; Los Limpiadores trataron de ‘limpiar’ la imagen de Nodal, ‘Chicharito’ y Florinda Meza. Además, Manolo Marroquín jugó y cantó con nosotros y el Grupo Nazareth nos deleitó con su energía.

También hicimos un increíble experimento y nos divertimos con la IA. Jugamos Poncha Globos, Letra x Letra y todo se descontroló con un ‘poquito’ de harina.