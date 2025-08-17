inklusion logo Sitio accesible
¿Antojo garnachero? ¡Aprende a preparar gorditas rellenas de queso manchego y tocino! Ismael Zhu nos da los ingredientes y la receta paso a paso

Ismael Zhu nos compartió los ingredientes y la receta paso a paso para preparar gorditas rellenas de queso manchego y tocino, acompañadas de una espectacular salsa macha. ¡Esmeralda Ugalde y Jawy comprobaron el gran sabor!

