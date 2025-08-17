Programa 16 de agosto 2025 Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

La imperdible receta de Ismael Zhu: gorditas de queso manchego y tocino; la celebración del cumpleaños de Marimar Vega, jugamos Inteligencia Artificial, Baño de Pueblo y Reto 60. Además, debatimos sobre las recientes declaraciones de Pepe Aguilar y la familia Aguilar-Nodal en Sin Filtro y platicamos sobre lo mejor y lo peor de ligar en apps de citas.