Programa 16 de agosto 2025 Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

La receta de Ismael Zhu, el cumpleaños de Marimar Vega y los mejores juegos. Además, el debate sobre las recientes declaraciones de la familia Aguilar-Nodal y platicamos sobre lo mejor y lo peor de ligar en apps de citas.

La imperdible receta de Ismael Zhu: gorditas de queso manchego y tocino; la celebración del cumpleaños de Marimar Vega, jugamos Inteligencia Artificial, Baño de Pueblo y Reto 60. Además, debatimos sobre las recientes declaraciones de Pepe Aguilar y la familia Aguilar-Nodal en Sin Filtro y platicamos sobre lo mejor y lo peor de ligar en apps de citas.

