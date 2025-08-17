inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

Programa 16 de agosto 2025 Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

TV Azteca

Pusimos a ‘boxear’ a Juan Bertheau, quien reveló todos los detalles del Supernova Strikers 2025 y cantamos con la Banda Tres Pueblos. Además, todos los besos, el expulsado y los desaires de la segunda temporada de Match. Todo esto aderezado con la mejor actitud de nuestros conductores consentidos.

Venga La Alegría Fin de Semana
