Programa 16 de agosto 2025 Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
Todos los detalles del Supernova Strikers 2025, cantamos con la Banda Tres Pueblos y un capítulo más de la segunda temporada de Match. ¡No pierdas detalle!
TV Azteca
Pusimos a ‘boxear’ a Juan Bertheau, quien reveló todos los detalles del Supernova Strikers 2025 y cantamos con la Banda Tres Pueblos. Además, todos los besos, el expulsado y los desaires de la segunda temporada de Match. Todo esto aderezado con la mejor actitud de nuestros conductores consentidos.
Galerías y Notas Azteca UNO