Flor Rubio desmiente a Imelda Tuñón y explica por qué no ha ganado la custodia de José Julián

Imelda Tuñón quien enfrenta un proceso legal con Maribel Guardia para garantizar el bienestar de su hijo, José Julián, despeja las dudas sobre quién ejercer legalmente la custodia definitiva del menor.

¿Qué dijo Imelda Tuñón?

“Nunca fue provisional, yo vi que uno de los abogados que trabajan con ella (Maribel Guardia) había dicho que era provisional, pero no, no es provisional, ya es definitiva y pues eso me tranquiliza mucho porque al final del día es mi hijo, nunca va a estar mejor que con su mamá y con la familia de su mamá, la verdad. Puede apelar, pero ya no se le puede otorgar la custodia definitivamente nunca”, dijo Imelda Tuñón.

Imelda Tuñón compartió los detalles sobre el proceso legal que enfrenta en contra de Maribel Guardia; esto dijo la cantante a la prensa.

Imelda Tuñón se dijo no estar cerrada a que Maribel Guardia conviva con su nieto, pero aseguró que no autorizará que sea en casa de la costarricense.

“La verdad es que después de todo lo que pasó se rompe una confianza, entonces yo creo que sí, tendría que ser en un centro de convivencia. Esto yo creo que va a ser en audiencia, ella tiene que pedir la convivencia”, agregó Imelda Tuñón, quien pronto se lanzará como cantante, amenizó la noche de una fundación.

¿Qué dijo Flor Rubio al respecto?

Posteriormente, nuestra querida Flor Rubio rompió el silencio y reveló que los documentos legales que fueron revelados en medios “es solamente la carátula de la demanda de controversia familiar que está en trámite y que no puede ganarse ningún proceso porque el juicio no ha comenzado porque los tribunales están cerrados”.

“No se ha ganado ningún proceso, los tribunales están cerrados y los documentos que se presentaron ayer era únicamente la carátula de esa demanda de controversia familiar”, finalizó Flor Rubio.