¡Se defendió con todo! Florinda Meza explotó al ser señalada como una de las ‘más odiadas’ de México

En una reciente entrevista para La Saga, Florinda Meza se defendió de una manera contundente cuando ‘se le informó' que se convirtió en una de las mujeres más odiadas de México. Entre otras cosas, Florinda Meza aseguró que “la única mujer que puede destruir un matrimonio es la que está adentro”. Además, aclaró que no fue manipuladora, pues ni ‘el gasto’ le pidió a Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.