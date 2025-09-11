Esposa de José Eduardo Derbez le dedica un mensaje tras su rehabilitación

Ante el anuncio de que el primer hijo de Eugenio Derbez iniciará una rehabilitación espiritual, se han provocado muchos comentarios al respecto, puesto que algunos en un inicio pensaron que José se iría a realizar un proyecto artístico, por lo que la esposa de José Eduardo Derbez le dedicó un mensaje a su pareja.

José Eduardo Derbez encantado con el reencuentro de sus padres [VIDEO] José Eduardo Derbez se encuentra encantado con el reencuentro de sus padres Victoria Ruffo y Eugenio Derbez por el nacimiento de su primer hijo.

Es así que te compartiremos toda la información que se sabe sobre dicho anuncio, y la dedicatoria que le deja su pareja, un tierno texto que demuestra su amor incondicional y apoyo mutuo en momentos difíciles.

¿Qué mensaje le envió Paola Dalay a José Eduardo Derbez?

Paola Dalay, la modelo y esposa de José Eduardo Derbez, ante el anuncio de que su pareja estaría en rehabilitación, le dedicó un mensaje. En la última publicación, se les ve a los dos en una fotografía, portando el mismo outfit y abrazados. La imagen va a acompañada del siguiente texto:

Es que tú no sabes cuánto te adoro, amorcito mío. Muy al natural, medio desmañanados.

En la publicación donde le dedicó un mensaje, no faltó el comentario del comediante, mencionando cuánto amaba a su pareja. Desde el inicio de su relación, se han mostrado juntos y en cada una de sus publicaciones demuestran su amor a los internautas, demostrando que se apoyan mutuamente ante cualquier circunstancia.

¿Cuántos años le lleva José Eduardo a su pareja?

La edad de diferencia que tiene la esposa de José Eduardo Derbez, es de 10 años. Mientras él tiene 33 años, su joven esposa tiene 23 años. Aunque es una diferencia grande, eso no ha impedido que se tenga una buena relación. Ambos ya han empezado a construir su propia familia.

El 30 de junio de 2024, nació la pequeña Tessa, siendo la primera hija del matrimonio, y convirtiéndose en una de las nietas de Victoria Ruffo. La misma madre del actor fue la encargada de dar el anuncio de su hijo sobre su rehabilitación espiritual, por lo que debemos esperar a que se anuncie sobre su regreso.