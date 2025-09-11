Él es el expadrastro de Emiliano Aguilar que un día defendió a Pepe: esto fue lo que dijo

Adrián Arce no solo fue pareja de Carmen Treviño, la mamá de Emiliano Aguilar. También fue quien lo crió durante su infancia y adolescencia. Hoy, mientras el hijo mayor de Pepe Aguilar se encuentra en medio del ojo público por sus constantes críticas a su familia, una vieja declaración de su expadrastro resurge con fuerza: defendió públicamente al cantante y sorprendió a todos.

¿Qué dijo Adrián Arce sobre Pepe Aguilar?

En una entrevista realizada hace tiempo, Adrián Arce rompió el silencio para hablar de lo que muy pocos sabían: cómo fue la relación entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano durante los años más complicados del joven.

Instagram/Emiliano Aguilar/X Emiliano Aguilar padrastro defiende a Pepe

“A veces siento que tanto la gente como los medios son muy injustos con Pepe, porque Pepe es buen papá, pero ha sido el mejor papá que ha podido dentro de las circunstancias que existen, ¿no?”, dijo con tono sereno.

Arce explicó que Pepe siempre estuvo presente, aunque físicamente vivieran en lugares distintos: “Es muy difícil estar ahí si él vive en Zacatecas, en Los Ángeles, y Emiliano con nosotros. Pero fue un papá que siempre estuvo presente, incluso cuando (Emiliano) tuvo el problema legal. Él fue quien lo solventó y estuvo ahí”.

También habló con honestidad sobre el carácter explosivo del hijo mayor de Don Pepe: “Lo que pasa es que Emiliano no tiene filtro… si algo le parece bien, lo dice; si le parece mal, también. Esa es parte de su esencia”.

¿Y qué opinó sobre el distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano?

Uno de los momentos que más revuelo causó fue cuando Emiliano felicitó públicamente a Andrés Aguilar en el Día del Padre, pero no mencionó a Pepe. Sobre esto, Adrián fue claro:

“Se me hace injusto. De hecho, yo ese día del padre lo felicité a él. A veces los medios son muy crueles y juzgan situaciones que no viven. Los que saben son los que las viven. Si Emiliano se acercara a su papá, yo creo que su papá lo apoyaría más. Pero acuérdense que el camino es de dos”.

¿Quién es Adrián Arce y qué papel tuvo en la vida de Emiliano Aguilar?

Adrián Arce fue esposo de Carmen Treviño, madre de Emiliano, durante varios años. Vivió con Emiliano hasta que él cumplió 18 años y fue una figura clave en su crianza, sobre todo en la etapa más vulnerable del joven.

Aunque actualmente ya no forma parte de esa familia, sus palabras siguen resonando, sobre todo ahora que la relación entre Emiliano y Pepe atraviesa su punto más tenso.