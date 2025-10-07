inklusion logo Sitio accesible
¡Le encantó Quico! Florinda Meza reacciona a lo de Bad Bunny y ‘Chespirito’ en Saturday Night Live

Florinda Meza reaccionó al sketch de Bad Bunny en Saturday Night Live haciendo una especie de homenaje a ‘Chespirito’. ¡Ojo a la escena que más le conmovió!

Florinda Meza reaccionó al sketch que presentaron Bad Bunny y compañía en Saturday Night Live haciendo una especie de homenaje a ‘Chespirito’. Además de reconocer el talento de los que participaron, destacó la interpretación que ‘El Conejo Malo’ hizo de Quico. Además, reveló cuál fue la escena que más le conmovió.

