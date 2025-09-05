inklusion logo Sitio accesible
"¡Un muerto no puede contestar”!, Florinda Meza arremete contra sus detractores y revela detalles de su documental

Florinda Meza sentencia que no le importa el ‘hate’ que recibió en redes sociales. Además, aclaró la polémica sobre aquel comentario que causó revuelo y habló de su documental.

Florinda Meza mantiene su postura sobre la serie de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, y sentencia que no le importa el ‘hate’ que recibió en redes sociales. Además, aclaró la polémica sobre aquel comentario que causó revuelo y reveló detalles de su documental.

