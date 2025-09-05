Emilia Mernes vive momento incómodo en México tras burlarse de Ángela Aguilar

La cantante argentina Emilia Mernes pasó por México con la gira en la que presenta su nuevo disco “.mp3” y a pesar de haber recibido el afecto del público tuvo un buen trago de karma. La artista vivió un incómodo momento sobre el escenario, lo que muchos han señalado como una consecuencia de sus burlas a Ángela Aguilar.

Emilia Mernes, de 28 años, se encuentra recorriendo el continente americano y ofreciendo conciertos con las canciones de su nuevo disco y aquellas que la fueron catapultando a la fama. La cantante está llenando los lugares en donde se presenta pero ahora es tendencia por un trago amargo.

¿Cuál fue la burla de Emilia Mernes a Ángela Aguilar?

Todo sucedió en el show que Emilia Mernes ofreció en Guadalajara y en donde soltó una frase que muchas personas interpretaron como una burla hacia la artista mexicana Ángela Aguilar. Mientras interactuaba con su público, la intérprete de “Perdonarte, ¿para qué?” deslizó la frase “Amor”.

Porque le pidió al público mexicano que levantara las manos y nadie le dio bola: "Por favor, se los pido...". pic.twitter.com/gzrAttS1s7 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 4, 2025

La frase fue lanzada imitando el tono que Ángela Aguilar utilizó cuando se casó con Christian Nodal. Ese fue el motivo por lo que Emilia Mernes quedó en el centro de la polémica por haberse “burlado” de la hija de Pepe Aguilar.

¿Emilia Mernes recibió burlas en su paseo en México?

Mientras aún resonaban las críticas hacia Emilia Mernes por aquella frase deslizada en Guadalajara, la artista argentina parece haber sido víctima del karma. Es que la cantante tuvo una nueva presentación en México y el público le hizo pasar un incómodo momento sobre el escenario.

Emilia Mernes intentó contagiar a sus espectadores una coreografía que realiza habitualmente con los brazos pero la respuesta obtenida fue casi nula. Muy pocos asistentes copiaron los movimientos de la artista, algo que se evidenció en su rostro y en sus palabras: “La cantidad de gente que no lo está haciendo me ofende”, sentenció.

A pesar de reiterar la invitación, los presentes no la aceptaron y nuevamente Emilia Mernes sintió lo que muchos catalogaron como el trago de karma que los mexicanos le dieron por haberse burlado de Ángela Aguilar: “Me levantan las manos, por favor se los pido”, exclamó la cantante visiblemente incómoda por lo sucedido.