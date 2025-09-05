¿Cómo se iluminarán las celebridades sin electricidad en La Granja VIP? ¡Las opciones más curiosas!
Las comodidades no son una opción en este reto totalmente rústico en donde sólo hay trabajo, sudor y... ¡estiércol!
El estreno de La Granja VIP está cada vez más cerca de convertirse en una realidad en Azteca UNO, pero mientras eso pasa muchos internautas se preguntan hasta qué punto llegará el ambiente rústico para las celebridades: ¿será cierto que no hay ni siquiera electricidad?
¿Cómo se iluminarán las celebridades de La Granja VIP sin electricidad?
La vida en el campo, el ambiente rudo, el trabajo de sol a sol, la tierra, el estiércol y las incomodidades formarán parte del día a día de las celebridades que se animen a entrar a La Granja VIP: ya te contamos que seguramente se despedirán de todo aparato tecnológico como celulares y tabletas, pero también se enfrentarán a la expectativa de no toparse ni siquiera con un foco en la noche... ¿entonces?
La capacidad de adaptarse a todo y de imaginar soluciones nos demostrará qué celebridades están dispuestas a esforzarse en La Granja VIP; por ejemplo, para iluminarse podrían recurrir a estas opciones:
FOGATAS: Usadas desde el inicio de los tiempos, las fogatas sirven para todo: cocinar, dar calor e iluminar un cuarto... claro que para que eso pase las celebridades deben juntar leña y armarla con mucho cuidado, ¿se animarán?
VELAS: Siempre hay “viejas confiables” cuando se nos va la luz y esas son las velas; sin embargo iluminan una zona muy pequeña y esto podría poner en más aprietos a los granjeros.
LÁMPARAS DE ACEITE: Aunque ya no se usan tanto, las lámparas de aceite también son una buena opción para iluminar un espacio oscuro, ¡las celebridades seguro aprenderán una nueva habilidad al enseñarse a encenderlas y darles mantenimiento!
LÁMPARAS DE GAS: Esta es quizá la opción menos popular, pero sin duda sacaría de un apuro a los granjeros en la noche... ¡todo podría ocurrir y nos morimos de ganas por ver cómo es la granja donde vivirán y trabajarán en las siguientes semanas!
Como ves, opciones sobran para las celebridades... el chiste es que de veras tengan ganas de adaptarse a este ambiente rudo en donde no habrá ninguna comodidad... ¡La Granja VIP arranca este 12 de octubre del 2025 a través de Azteca UNO, y estás invitado a disfrutar de esta fascinante experiencia desde el primer día!