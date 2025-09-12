inklusion logo Sitio accesible
Florinda Meza ‘regaña’ a la prensa tras cuestionamientos de su productor, de ‘Chespirito’ y más

Florinda Meza enfrentó a la prensa y reaccionó fuerte tras los cuestionamientos sobre los supuestos conflictos legales que enfrenta el productor de su documental.

Antes de regresar a Cancún, Florinda Meza enfrentó a la prensa y reaccionó fuerte tras los cuestionamientos sobre los supuestos conflictos legales que enfrenta el productor de su documental y también sobre las anécdotas con María Antonieta de las Nieves y ‘Chespirito’.

